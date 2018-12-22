"Высосали инопланетяне": известный украинский музыкант сравнил Россию с черной дырой

Андрей Хлывнюк / РБК-Украина

Украинский музыкант, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк назвал Россию территорией, которую "высосали инопланетяне" и сравнил ее с черной дырой.

Об этом Хлывнюк рассказал в эфире шоу "Говорящие головы".

По его словам, именно поэтому он не был в РФ с 2014 года и не ездит туда с гастролями.

Читайте такжеМосийчук понадеялся на уничтожение Крымского моста инопланетянами"Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, она сейчас, как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают", - сказал он.

Хлывнюк отметил, что в ближайшее время не собирается в Россию.

"Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град", - сказал он.

Накануне российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о тратах РФ на оккупированные ей территории Донбасса заявил, что ситуация на востоке Украины останется патовой, пока у власти в Киеве находятся "русофобы".

"По поводу страданий людей в Донбассе. Кто установил блокаду этой территории? Правительство Украины стреляет по людям, которых считает своими гражданами. Мы оказываем гуманитарную помощь. Попытки решить конфликт с помощью силы - обречены на провал", - сказал Путин.