Guf жив: адвокат Гуфа опроверг задержание рэпера в ОАЭ

Гуф / Скриншот youtube

Адвокат Guf'a опроверг сообщения о задержании исполнителя, МИД также ничего об этом не слышал.

Вечером 20 января в сети появилась информация о том, что рэпер Гуф устроил дебош, и был задержан полицией в ОАЭ.

Однако, телеграм-канал Super, который первый получил информацию, сразу уточнил, что Гуфа не арестовывали, и в тюрьму не садили.

Оказывается издание Yobajur опубликовало неточную информацию.

"Вчерашняя новость о том, что Гуфа задержали в аэропорту Эмиратов была не проверенной. Не будем называть издательство, которое не проверило инфу", - говорится в сообщении.

Российские СМИ сообщают, что 21 января Гуф вернулся домой и первым делом записал послание Дмитрию Носову. "Я тебя простил давно за те 7 дней, а ты мне сейчас должен 7 лет счастливой жизни, потому что я тебе устрою х*евую жизнь", - говорит Гуф.

Он серьезно намерен встретиться с Носовым, и назначил встречу в среду в 7 в ресторане Луизиана.

Ранее сообщалось, что за рэпером Гуфом вылетели его сестра и концертный директор, чтобы сдать на лечение в рехаб.