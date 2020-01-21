Guf жив: адвокат Гуфа опроверг задержание рэпера в ОАЭ

Российский рэпер Гуф, который недавно записал скандальное обращение к
Адвокат Guf'a опроверг сообщения о задержании исполнителя, МИД также ничего об этом не слышал.
Вечером 20 января в сети появилась информация о том, что рэпер Гуф устроил дебош, и был задержан полицией в ОАЭ.
Однако, телеграм-канал Super, который первый получил информацию, сразу уточнил, что Гуфа не арестовывали, и в тюрьму не садили.
Оказывается издание Yobajur опубликовало неточную информацию.
"Вчерашняя новость о том, что Гуфа задержали в аэропорту Эмиратов была не проверенной. Не будем называть издательство, которое не проверило инфу", - говорится в сообщении.
Российские СМИ сообщают, что 21 января Гуф вернулся домой и первым делом записал послание Дмитрию Носову. "Я тебя простил давно за те 7 дней, а ты мне сейчас должен 7 лет счастливой жизни, потому что я тебе устрою х*евую жизнь", - говорит Гуф.
Он серьезно намерен встретиться с Носовым, и назначил встречу в среду в 7 в ресторане Луизиана.
Ранее сообщалось, что за рэпером Гуфом вылетели его сестра и концертный директор, чтобы сдать на лечение в рехаб.