Телеведущая Оксана Байрак впервые стала мамой в 55 лет

Оксана Байрак честно призналась, что ее ребенка выносила другая женщина
В семье украинского режиссера и телеведущей Оксаны Байрак пополнение. Так, 55-летняя женщина стала мамой.
Соответствующее заявление Байрак сделала во время интервью КП.ua, когда рассказывала о своем новом проекте. При этом она указала, что ее ребенка выносила суррогатная мать.
"В одной из наших программ мы поднимем такую важную тему, как суррогатное материнство. Я очень сильна в этом вопросе, потому что мой ребенок тоже от суррогатной матери. Мы не просто поговорим об этом, а поможем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение", - рассказала режиссер.
При этом она отметила, что в шоу будут обсуждаться такие темы, как пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и многие другие интимные проблемы.
Как ранее сообщал Главред, известная украинская сценаристка и режиссер Оксана Байрак заявила, что намерена стать мамой.