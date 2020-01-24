Телеведущая Оксана Байрак впервые стала мамой в 55 лет

Оксана Байрак / ivona.bigmir.net

В семье украинского режиссера и телеведущей Оксаны Байрак пополнение. Так, 55-летняя женщина стала мамой.

Соответствующее заявление Байрак сделала во время интервью КП.ua, когда рассказывала о своем новом проекте. При этом она указала, что ее ребенка выносила суррогатная мать.

"В одной из наших программ мы поднимем такую важную тему, как суррогатное материнство. Я очень сильна в этом вопросе, потому что мой ребенок тоже от суррогатной матери. Мы не просто поговорим об этом, а поможем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение", - рассказала режиссер.

При этом она отметила, что в шоу будут обсуждаться такие темы, как пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и многие другие интимные проблемы.

Как ранее сообщал Главред, известная украинская сценаристка и режиссер Оксана Байрак заявила, что намерена стать мамой.