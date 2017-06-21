Экс-"ВИА Гра" Мейхер будет дебютировать в новом фильме Оксаны Байрак

21 июня 2017, 14:24

Надежда признается, что это ее первая роль в кино, а то, "что было до этого — разминка".

Надежда Мейхер.

Секс-символ украинской эстрады экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер будет дебютировать в новом фильме Оксаны Байрак под названием "Ничто не случается дважды", который режиссер планируют снимать по всему миру.

 В 16-серийной картине шесть сюжетных линий. Действия происходят в 90-х годах и спустя время – в наши дни. На одну из главных ролей Байрак пригласила Мейхер, пишет Сегодня.

"Честно говоря, это моя первая роль в кино, то, что было до этого — разминка, — признается Надежда. — Когда мы в первый раз встретились с Оксаной, и она вкратце рассказала, о чем фильм, у меня просто мурашки были по коже. Мне безумно понравился сценарий, моя роль очень многогранна, мне симпатична моя героиня. Лет 10 назад я, буквально пару раз, посещала курсы актерского мастерства, намеревалась сходить и сейчас, перед съемками, но Оксана меня отговорила: "Категорически нет!". Так что теперь, на съемочной площадке я просто стараюсь максимально натурально жить в характере моей героини, а уроки актерского мастерства получаю у самой Байрак".

На вопрос: "Не страшно ли было приглашать на главную роль непрофессиональную актрису?" режиссер шутит: "Оксане Байрак нестрашно никогда ни с кем работать! Я конечно же взяла на себя ответственность, потому что роль большая, серьезная, драматургически синусоидная, но в моих руках… Я же непревзойденный ювелир, и делаю лучшую огранку бриллиантов, — говорит Байрак. – Когда пишу сценарий, у меня в голове возникают картинки, лица моих героев. Такой вспышкой у меня случилась Мейхер. Уверена, что Надя будет смотреться в этой роли более чем органично и украсит ее".

По традиции, в первый съемочный день, о штатив камеры разбили тарелку с именами всех, кто задействован в проекте. "Это наш 26 поход за славой", — шутит режиссер, цитируя главную героиню фильма "Женщина, которая поет".

Сопродюсер Оксаны Байрак — генеральный продюсер компании FILM.UA Виктор Мирский. Проект обещает быть грандиозным, ведь снимать новую ленту планируют по всему миру. Стартовали съемки в Украине, затем группа отправится в Батуми (Грузия), а после — Испания и США. 

Ранее Мейхер рассказала, как относится к введению квот на украинскую музыку.

фото: Сегодня.

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