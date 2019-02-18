55-летняя Оксана Байрак собирается первый раз стать мамой

Оксана Байрак собралась стать мамой / ivona.bigmir.net

Известная украинская сценаристка и режиссер Оксана Байрак, которой исполнилось 55 лет, заявила, что намерена стать мамой.

"В этом году хочу родить ребенка. Я уже решительно настроена. В моей новой квартире, где сейчас заканчивается ремонт, есть детская комната и детская ванная. Молю Господа, чтобы в этом году у меня появилась моя Лиза", – цитирует Байрак КП в Украине.

Она также прокомментировала слухи о том, что якобы является лесбиянкой, заодно объяснив, почему до сих пор официально не замужем: "Я не спешу в органы регистрации. Но не потому, что принадлежу к сексуальным меньшинствам… Я не очень люблю говорить о своей личной жизни. Не потому, что ее нет. Оно есть. Но счастье любит тишину…"

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