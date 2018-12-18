Лобода, Миддлтон, Тодоренко: какие знаменитости стали родителями в 2018 году

Уходящий год запомнится настоящим звездным бэби-бумом.
2018 год отметился настоящим бэби-бумом среди знаменитостей: только в королевской семье Великобритании стали мамами Кейт и Пиппа Миддлтон, а новоиспеченная герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна первенцем.
Знаменательным 2018 год был и для украинских звезд – так, Светлана Лобода во второй раз стала мамой, подарили супругам первенца Джамала, Алена Шоптенко и Регина Тодоренко.
"Главред" составил список знаменитостей, которые стали родителями в 2018 году.
1. Ким Кардашьян
Знаменитая американская свесткая львица Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст в третий раз стали родителями - девочка по имени Чикаго появилась на свет 15 января благодаря суррогатной матери.
2. Кайли Дженнер
Звезда реалити-шоу и бьюти-индустрии Кайли Дженнер в 20 лет 1 февраля родила дочь Сторми Вебстер от 25-летнего американского треп-исполнителя Трэвиса Скотта (настоящее имя - Жак Вебстер).
3. Джамала
Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала 27 марта впервые стала мамой. Она родила мужу Бекиру Сулейманову сына, мальчику дали имя Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.
4. Хлои Кардашьян
Американская телезвезда Хлои Кардашьян впервые стала мамой 10 апреля. Она родила девочку по имени Тру баскетболисту Тристану Томпсону.
5. Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в больнице Святой Марии родила своему супругу принцу Уильяму второго сына по имени Луи Артур Чарльз. Чета уже воспитывает двоих детей: принца Джорджа и принцессу Шарлотту.
6. Лилия Ребрик
Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик 30 апреля родила второго ребенка. Девочка появилась на свет в 2.24 утра в одном из частных роддомов Киева. Дочь назвали Полиной. Ребрик и ее супруг Андрей Дикий уже воспитывают дочь Диану.
7. Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос–Анджелесе, США родила второго ребенка. Девочку назвали Тильдой. Имя возлюбленного артистка скрывает - отцом будущего малыша СМИ называют лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. У Лободы уже есть дочь Евангелина от хореографа Андрея Царя.
8. Алена Шоптенко
Известный хореограф и чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко 9 июня родила первенца своему супругу Алексею Иванову. Сына решили назвать Алексеем.
9. Ева Лонгория
19 июня звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки", актриса Ева Лонгория впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого они с супругом мескиканским бизнесменом Хосе Антонио бастоном назвали Сантьяго Энрике Бастон.
10. Кэндис Свейнпол
Самая высокооплачиваемая модель в соцсетях Кэндис Свейнпол стала мамой 19 июня. Для знаменитости и ее супруга Германна Николе это второй ребенок. Мальчика пара назвала Ариэлем.
11. Ириша Блохина
Тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина 18 июля родила дочку. Малышку назвали необычным именем - Габриэль Брынзак. Для Блохиной и ее супруга 33-летнего бизнесмена Алексея Брынзака это вторая дочь.
12. Светлана Тарабарова
Известная певица, композитор Светлана Тарабарова 9 сентября родила первенца. Исполнительница родила одном из роддомов Киева в 23:25 вечера. Певица с мужем Алексеем Бондарем назвали мальчика Иваном.
13. Пиппа Миддлтон
Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюз впервые стали родителями. 15 октября в 14:00 35-летняя Пиппа родила мальчика. Роды прошли в больнице Святой Марии в Лондоне. Малыша назвали Артур Майкл Уильям Мэттьюс.
14. Регина Тодоренко
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко впервые стала мамой 5 декабря. Ведущая родила бывшему солисту группы Smash Владу Топалову сына в одном из роддомов Москвы. Имя малыша не раскрывается, пара пока не делится фото и видео ребенка.
15. Валентина Хамайко
Украинская телеведущая Валентина Хамайко родила сына в тот же день, что и Тодоренко - 5 декабря. Для нее и ее супруга бизнесмена и вице-президента Федерации триатлона Украины Андрея Онистрата это уже червертый ребенок. У пары есть две дочери: Соломия (9 лет) и Мирослава (5 лет) и сын Михаил (5 лет).
Ранее "Главред" составил список: кто из знаменитостей умер в 2018 году.