Лобода, Миддлтон, Тодоренко: какие знаменитости стали родителями в 2018 году

18 декабря 2018, 14:54

Уходящий год запомнится настоящим звездным бэби-бумом.

Тодоренко
Тодоренко стала мамой 5 декабря 2018 года / instagram.com/reginatodorenko

2018 год отметился настоящим бэби-бумом среди знаменитостей: только в королевской семье Великобритании стали мамами Кейт и Пиппа Миддлтон, а новоиспеченная герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна первенцем.

Знаменательным 2018 год был и для украинских звезд – так, Светлана Лобода во второй раз стала мамой, подарили супругам первенца Джамала, Алена Шоптенко и Регина Тодоренко.

"Главред" составил список знаменитостей, которые стали родителями в 2018 году.

1. Ким Кардашьян

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян с дочкой Чикаго / https://www.instagram.com/kimkardashian/?utm_source=ig_embed

Знаменитая американская свесткая львица Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст в третий раз стали родителями - девочка по имени Чикаго появилась на свет 15 января  благодаря суррогатной матери. 

2. Кайли Дженнер

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер с дочкой и Трэвисом Скоттом / https://www.instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу и бьюти-индустрии Кайли Дженнер в 20 лет 1 февраля родила дочь Сторми Вебстер от 25-летнего американского треп-исполнителя Трэвиса Скотта (настоящее имя - Жак Вебстер).

3. Джамала

Джамала
Джамала родила сына 27 октября / https://www.instagram.com/jamalajaaa/?hl=uk

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала 27 марта впервые стала мамой. Она родила мужу Бекиру Сулейманову сына, мальчику дали имя Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

4. Хлои Кардашьян

хлои Кардашьян
Хлои Кардашьян родила дочь Тру / https://www.instagram.com/khloekardashian/?hl=uk

Американская телезвезда Хлои Кардашьян впервые стала мамой 10 апреля. Она родила девочку по имени Тру баскетболисту Тристану Томпсону. 

5. Кейт Миддлтон

Впервые новорожденного сына Кейт Миддлтон и принц Уильям показали миру спустя всего 6 часов после родов.
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали миру сына спустя всего 6 часов после родов / instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в больнице Святой Марии родила своему супругу принцу Уильяму второго сына по имени Луи Артур Чарльз. Чета уже воспитывает двоих детей: принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

6. Лилия Ребрик

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик с семьей / https://www.instagram.com/p/Bq97YwHHHE1/

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик 30 апреля родила второго ребенка. Девочка появилась на свет в 2.24 утра в одном из частных роддомов Киева. Дочь назвали Полиной. Ребрик и ее супруг Андрей Дикий уже воспитывают дочь Диану.

7. Светлана Лобода

Светлана Лобода
Светлана Лобода родила дочь Тильду / https://www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=uk

Украинская певица Светлана Лобода 24 мая в Медицинском центре Седарс-Синай в Лос–Анджелесе, США родила второго ребенка. Девочку назвали Тильдой. Имя возлюбленного артистка скрывает - отцом будущего малыша СМИ называют лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. У Лободы уже есть дочь Евангелина от хореографа Андрея Царя.

8. Алена Шоптенко

Алена Шоптенко
Алена Шоптенко с сыном и мужем / https://www.instagram.com/alena_shoptenko/

Известный хореограф и чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко 9 июня родила первенца своему супругу Алексею Иванову. Сына решили назвать Алексеем. 

9. Ева Лонгория

Ева Лонгория
Ева Лонгория впервые стала мамой / Фото: us.hola.com

19 июня звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки", актриса Ева Лонгория впервые стала мамой. Она родила мальчика, которого они с супругом мескиканским  бизнесменом Хосе Антонио бастоном назвали Сантьяго Энрике Бастон.

10. Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол
Кэндис Свейнпол стала мамой 19 июня / https://www.instagram.com/angelcandices/?hl=uk

Самая высокооплачиваемая модель в соцсетях Кэндис Свейнпол стала мамой 19 июня. Для знаменитости и ее супруга Германна Николе это второй ребенок. Мальчика пара назвала Ариэлем. 

11. Ириша Блохина

Ириша Блохина
Ириша Блохина с семьей / https://www.instagram.com/ireesha_b/

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина 18 июля родила дочку. Малышку назвали необычным именем - Габриэль Брынзак. Для Блохиной и ее супруга 33-летнего бизнесмена Алексея Брынзака это вторая дочь.

12. Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова
Светлана Тарабарова с сыном Иваном / https://www.instagram.com/tarabarova/?hl=uk

Известная певица, композитор Светлана Тарабарова 9 сентября родила первенца. Исполнительница родила одном из роддомов Киева в 23:25 вечера. Певица с мужем Алексеем Бондарем назвали мальчика Иваном. 

13. Пиппа Миддлтон

Пиппа Миддлтон
Пиппа Миддлтон на прогулке с ребенком / splashnews.com

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюз впервые стали родителями. 15 октября в 14:00 35-летняя Пиппа родила мальчика. Роды прошли в больнице Святой Марии в Лондоне. Малыша назвали Артур Майкл Уильям Мэттьюс.

14. Регина Тодоренко

Тодоренко,Топалов
Тодоренко и Топалов стали родителями 5 декабря / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко впервые стала мамой 5 декабря. Ведущая родила  бывшему солисту  группы Smash Владу Топалову сына в одном из роддомов Москвы. Имя малыша не раскрывается, пара пока не делится фото и видео ребенка. 

15. Валентина Хамайко

Валентина Хамайко
Валентина Хамайко с мужем и дочерью / https://www.instagram.com/valentinakhamaiko/?utm_source=ig_embed

Украинская телеведущая Валентина Хамайко родила сына в тот же день, что и Тодоренко - 5 декабря. Для нее и ее супруга бизнесмена и вице-президента Федерации триатлона Украины Андрея Онистрата это уже червертый ребенок. У пары есть две дочери: Соломия (9 лет) и Мирослава (5 лет) и сын Михаил (5 лет). 

Ранее "Главред" составил список: кто из знаменитостей умер в 2018 году.

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