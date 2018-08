Кейт Миддлтон родила

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в больнице Святой Марии родила второго сына.

Соответствующая информация появилась на официальной странице Twitter Кенсингтонского дворца.

Малыш весом в 3,8 килограмма появился на свет в госпитале Святой Марии в лондонском районе Паддингтон. Именно здесь ранее родились двое старших детей герцога и герцогини Кембриджских – принц Джордж, которому 22 июня отпразднует четвертый день рождения, и принцесса Шарлотта, которой в мае исполнится три года.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.