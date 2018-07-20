Ириша Блохина родила второго ребенка

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина родила вторую девочку.

Об этой новости счастливая мама сообщила на своей странице в Instagram. Как и первой дочери, новорожденной малышке супруги дали необычное имя.

"Добро пожаловать в этот мир, Габриэль Брынзак. Родилась 18.07.2018. Из рук и сердца Бога в наши", — написала Блохина.

Для Блохиной и ее супруга 33-летнего бизнесмена Алексея Брынзака это вторая дочь.

Ранее Блохина говорила, что вторую дочь будет рожать в Украине, хотя первая дочь - трехлетняя Жаклин появилась на свет в клинике Лос-Анджелеса.