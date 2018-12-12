Поплавская, Кобзон, Хокинг: кто из знаменитостей умер в 2018 году

В этом году из жизни ушло много талантливых и по-настоящему ярких личностей.
2018 год был насыщен как радостными событиями, так и печальными - в 2018 ушли из жизни много известных актеров, певцов и политиков и просто талантливых людей.
Болезни, возраст, аварии, убийства забрали многих культовых личностей, которые оставили после себя огромный вклад в историю.
"Главред" вспомнил топ-20 значимых личностей, которые ушли из жизни в 2018 году.
1. Долорес О'Риордан
Солистка группы Cranberries Долорес ОʼРиордан, исполнительница хита Zombie умерла 15 января 2018 года в возрасте 46 лет. Причиной смерти стало утопление в состоянии алкогольного опьянения.
2. Олег Табаков
Актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Табаков известен благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Двенадцать стульев", "Семнадцать мгновений весны", "Несколько дней из жизни Обломова" и др. Также он подарил свой голос многим героям мульфильмов, например коту Матроскину из Простоквашино.
3. Стивен Хокинг
Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг умер в ночь на 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже после осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом.
4. Avicii
Самый высокооплачиваемый диджей мира Avicii (настоящее имя - Тим Берглинг) умер в возрасте 28 лет. Знаменитость покончил жизнь самоубийством и оставил предсмертную записку.
5. Lil Lonnie
Известного хип-хоп исполнителя — 22 летнего Лонни Тэйлора, который выступал под псевдонимом Lil Lonnie, застрелили за рулем его автомобиля в американском городе Джексон (штат Миссисипи).
6. Кира Муратова
Украинский режиссер Кира Муратова умерла 6 июня в возрасте 83 лет. Среди наиболее заметных ее работ фильмы "Астенический синдром" (удостоен Специального приза жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля в 1990 году), "Перемена участи".
7. XXXTentacion
20-летнего рэпера из Флориды Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, застрелили в Майами на улице во время покупки мотоцикла. Неизвестный подошел к рэперу и выстрелил.
8. Джон Маккейн
Сенатор США Джон Маккейн умер в возрасте 81 года 25 августа 2018 года. Макейн лечился от злокачественной опухоли мозга - агрессивной глиобластомы. Отметим, что Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой в отношении России и призывал ввести новые санкции против РФ.
9. Иосиф Кобзон
Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Певца не стало на 81-м году жизни. Артист двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел. Ранее Кобзон боролся с раком предстательной железы на протяжении 15 лет. За это время он перенес две операции - одну в 2004 году, вторую - в 2009-м.
10. Мак Миллер
В США 7 сентября в возрасте 26 лет умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик). Тело артиста нашли в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. Причиной смерти стала передозировка наркотиками.
11. Шарль Азнавур
Французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
12. Роман Карцев
Известный артист эстрады, театра и кино, и сатирик Роман Карцев умер 2 октября. На момент смерти ему было 79 лет. Карцев наиболее запомнился зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".
13. Монсеррат Кабалье
Испанская оперная певица, легендарная Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября на 86-м году жизни в одной из клиник испанской Барселоны. Причина смерти неизвестна, семья певицы отказалась обнародовать информацию. Отметим, что в середине сентября у Кабалье возникли проблемы с мочевым пузырем, ее госпитализировали в больницу.
14. Марина Поплавская
Актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП, которое произошло в суббботу рано утром 20 октября 2018 года возле села Мила Киевской области. Автобус, в котором ехала актриса с командой, столкнулся с грузовым автомобилем. Церемония прощания с Поплавской прошла в МЦКИ "Октябрьский дворец".
15. Николай Караченцов
Российский актер театра и кино Николай Караченцов умер в московской больнице 26 октября за день до своего 74-летия. Актер запомнился зрителям участием в фильмах "Приключения Электроника", "Собака на сене", а также игрой в фильме-спектакле "Юнона и Авось".
16. Давид Черкасский
Советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский умер 30 октября, на 88-м году жизни. Черкасский снял известные мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".
17. Стэн Ли
Легендарный создатель серии комиксов, писатель и бывший президент компании Marvel Стэн Ли умер 12 ноября на 96 году жизни. Когда Ли был дома, ему стало плохо, родственники вызвали скорую, но знаменитый автор комиксов скончался сразу после прибытия в больницу.
18. Евгений Осин
Популярный певец Евгений Осин умер 17 ноября в своей московской квартире. Ранее артист страдал от цирроза печени и нервного истощения.
19. Джордж Буш-старший
Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Буш-старший был 41-м президентом США, и пробвл в Белом доме один президентский срок - с 1989 по 1993 годы. Приходился отцом 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.
20. Андрей Битов
Известный писатель Андрей Битов умер 3 декабря в России. Он скончался от сердечной недостаточности в бауманской больнице в Москве.