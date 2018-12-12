Поплавская, Кобзон, Хокинг: кто из знаменитостей умер в 2018 году

12 декабря 2018, 15:36

В этом году из жизни ушло много талантливых и по-настоящему ярких личностей.

Марина Поплавская
Марина Поплавская погибла в ДТП / Фейсбук М.Поплавской

2018 год был насыщен как радостными событиями, так и печальными - в 2018 ушли из жизни много известных актеров, певцов и политиков и просто талантливых людей.

Болезни, возраст, аварии, убийства забрали многих культовых личностей, которые оставили после себя огромный вклад в историю.

"Главред" вспомнил топ-20 значимых личностей, которые ушли из жизни в 2018 году.

1. Долорес О'Риордан

долорес
Долорес О'Риордан умерла 15 января 2018 года

Солистка группы Cranberries Долорес ОʼРиордан, исполнительница хита Zombie умерла 15 января 2018 года в возрасте 46 лет. Причиной смерти стало утопление в состоянии алкогольного опьянения. 

2. Олег Табаков

Табаков
Табакова не стало 12 марта 2018 года / Фото: 24tv.ua

Актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Табаков известен благодаря ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Двенадцать стульев", "Семнадцать мгновений весны", "Несколько дней из жизни Обломова" и др. Также он подарил свой голос многим героям мульфильмов, например коту Матроскину из Простоквашино.

3. Стивен Хокинг

Хокинг
Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет / Reuters

Знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг умер в ночь на 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет в своем доме в Кембридже после осложнений, вызванных амиотрофическим боковым склерозом. 

4. Avicii

Авичии
Avicii не стало 20 апреля 2018 года / Reuters

Самый высокооплачиваемый диджей мира Avicii (настоящее имя - Тим Берглинг) умер в возрасте 28 лет. Знаменитость покончил жизнь самоубийством и оставил предсмертную записку. 

5. Lil Lonnie

Lil Lonnie
Lil Lonnie убили в его машине / Скриншот видео с youtube.com

Известного хип-хоп исполнителя — 22 летнего Лонни Тэйлора, который выступал под псевдонимом Lil Lonnie, застрелили за рулем его автомобиля в американском городе Джексон (штат Миссисипи).

6. Кира Муратова

Кира Муратова
Кире Муратовой было 83 года / Instagram Кира Муратова

Украинский режиссер Кира Муратова умерла 6 июня в возрасте 83 лет. Среди наиболее заметных ее работ фильмы "Астенический синдром" (удостоен Специального приза жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля в 1990 году), "Перемена участи".

7. XXXTentacion

XXXTentacion
XXXTentacion застрелили / Miami Herald

20-летнего рэпера из Флориды Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, застрелили в Майами на улице во время покупки мотоцикла. Неизвестный подошел к рэперу и выстрелил. 

8. Джон Маккейн

Джон Маккейн
Джон Маккейн умер в 81 год / cuamckuykot.ru

Сенатор США Джон Маккейн умер в возрасте 81 года 25 августа 2018 года. Макейн лечился от злокачественной опухоли мозга - агрессивной глиобластомы. Отметим, что Маккейн относится к числу сенаторов, выступающих с наиболее жесткой критикой в отношении России и призывал ввести новые санкции против РФ.

9. Иосиф Кобзон

Кобзон
Иосиф Кобзон так и не вышел из комы / "Комсомольская правда"

Знаменитый советский и российский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Певца не стало на 81-м году жизни. Артист двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел. Ранее Кобзон боролся с раком предстательной железы на протяжении 15 лет. За это время он перенес две операции - одну в 2004 году, вторую - в 2009-м. 

10. Мак Миллер 

Мак Миллер, Ариана Гранде
Мак Миллер умер в возрасте 26 лет / https://www.instagram.com/macmillerig/?hl=ru

В США 7 сентября в возрасте 26 лет умер рэпер Мак Миллер (настоящее имя Джеймс Малкольм Маккормик). Тело артиста нашли в его собственном доме в долине Сан-Фернандо. Причиной смерти стала передозировка наркотиками. 

11. Шарль Азнавур

Шарль Азнавур
Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни / novostink.ru

Французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Согласно совместному опросу журнала Time и CNN (1998), Азнавур признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

12. Роман Карцев

Роман Карцев
Роман Карцев умер в возрасте 79 лет / https://24smi.org

Известный артист эстрады, театра и кино, и сатирик Роман Карцев умер 2 октября. На момент смерти ему было 79 лет. Карцев наиболее запомнился зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".

13. Монсеррат Кабалье

Кабалье
Кабалье умерла на 86-м году жизни / Reuters

Испанская оперная певица, легендарная Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября на 86-м году жизни в одной из клиник испанской Барселоны. Причина смерти неизвестна, семья певицы отказалась обнародовать информацию. Отметим, что в середине сентября у Кабалье возникли проблемы с мочевым пузырем, ее госпитализировали в больницу.

14. Марина Поплавская 

Марина Поплавская
Марина Поплавская погибла в ДТП / АиФ

Актриса "Дизель шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП, которое произошло в суббботу рано утром 20 октября 2018 года возле села Мила Киевской области. Автобус, в котором ехала актриса с командой, столкнулся с грузовым автомобилем. Церемония прощания с Поплавской прошла в МЦКИ "Октябрьский дворец".

15. Николай Караченцов 

Караченцов
Караченцов умер в больнице / globallookpress.com

Российский актер театра и кино Николай Караченцов умер в московской больнице 26 октября за день до своего 74-летия. Актер запомнился зрителям участием в фильмах "Приключения Электроника", "Собака на сене", а также игрой в фильме-спектакле "Юнона и Авось".

16. Давид Черкасский

Давид Черкасский
Давид Черкасский умер на 88-м году жизни / Facebook.com/david.cherkassky

Советский и украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский умер 30 октября, на 88-м году жизни. Черкасский снял известные мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".

17. Стэн Ли

Стэн Ли
Стэн Ли умер 12 ноября / Reuters

Легендарный создатель серии комиксов, писатель и бывший президент компании Marvel Стэн Ли умер 12 ноября на 96 году жизни. Когда Ли был дома, ему стало плохо, родственники вызвали скорую, но знаменитый автор комиксов скончался сразу после прибытия в больницу.

18. Евгений Осин

Евгений Осин
Евгений Осин умер 17 ноября / @onlinekpru

Популярный певец Евгений Осин умер 17 ноября в своей московской квартире. Ранее артист страдал от цирроза печени и нервного истощения.

19. Джордж Буш-старший

Буш-старший
Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни / Фото: Reuters

Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался 30 ноября в возрасте 94 лет. Буш-старший был 41-м президентом США, и пробвл в Белом доме один президентский срок - с 1989 по 1993 годы. Приходился отцом 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.

20. Андрей Битов

Андрей Битов
Андрей Битов умер в возрасте 81 года / АиФ

Известный писатель Андрей Битов умер 3 декабря в России. Он скончался от сердечной недостаточности в бауманской больнице в Москве. 

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