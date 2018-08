Самый высокооплачиваемый диджей мира Avicii умер в 28 лет

В Швеции ушел из жизни 28-летний артист, диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный под именем Авичи (Avicii).

"С большой скорбью мы должны сообщить, что Тим Берглинг, известный под артистическим именем Авичи, мертв. Он находился в (городе — ред.) Мускате в Омане. Его нашли мертвым в пятницу во второй половине дня по местному времени", — сообщила шведскому телевидению пресс-секретарь артиста Эбба Линдквист.

Отмечается, что Авичи прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.

"Семья сокрушена, и мы просим вас проявить внимание и оставить их в покое в это трудное время. Больше никаких заявлений не будет сделано", - сказала представитель диджея.

Как известно, с 2016 года Avicii не выступал из-за проблем со здоровьем. По неподтвержденной информации, у него был обнаружен панкреатит из-за злоупотребления алкоголем.

