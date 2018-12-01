Умер Джордж Буш-старший

41-й президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет.

О этом сообщил его представитель Джим Макграт, передает The Washington Post.

Джордж-Буш старший умер в пятницу, 30 ноября, в США. Причины смерти 41-го главы Белого дома пока не называются.

Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993 - после чего проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону.

На время президентства Буша выпал период исторических перемен в мире: падение коммунизма в Европе и распад СССР - главного идеологического и военного оппонента США.

Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Приходился отцом 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.