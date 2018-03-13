Все новые серии мультфильма "Простоквашино" намерены посвятить Табакову

13 марта 2018, 01:41

Об этом заявили в "Союзмультфильме".

"Союзмультфильм" выпустит 30 новых серий мультфильма "Простоквашино"

Студия "Союзмультфильм" посвятит все новые серии мультфильма "Простоквашино" памяти актера Олега Табакова, который озвучил кота Матроскина в легендарном анимационном фильме.

Об этом 12 марта сообщила на презентации проектов новых выпусков председатель правления студии Юлиана Слащева, передает РИА Новости.

"Для нас это невосполнимая утрата. Мы посвятим все новые серии "Простоквашино" памяти Олега Табакова", — сказала мультипликатор.

По словам Слащевой, в каждой серии будет присутствовать памятная надпись артисту.

В "Союзмультфильме" заявили, что с 2018 по 2020 годы намерены выпустить 30 серий продолжения культового мультсериала советского времени "Простоквашино". Отмечается, что первая серия будет доступна в Сети уже в апреле текущего года.

Напомним,82-летний актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта в Москве.

Как известно, Табаков сыграл более 120 ролей в кино, самыми известными из которых стали "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Ширли-Мырли", "Неоконченная пьеса для механического пианино". Также среди самых известных картин актера ленты "Москва слезам не верит", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова" и др. Также он подарил свой голос многим героям мульфильмов, например, коту Матроскину из "Простоквашино".

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