Умер в одиночестве: стала известна причина смерти певца Евгения Осина

Евгений Осин / @onlinekpru

Скончавшийся в Москве популярный певец Евгений Осин страдал от цирроза печени и нервного истощения.

Как рассказал известный музыкальный продюсер Андрей Разин, за несколько недель до смерти Осин жаловался друзьям, что очень плохо себя чувствует, а недавно певец прошел курс лечения в очередной клинике.

"Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги. Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу. Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", - цитирует Разина РИА "Новости".

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Отмечается, что друзья не раз помещали артиста в реабилитационные центры для лечения алкогольной зависимости, но тот не справлялся и снова срывался.

По словам популярной телеведущей Даны Борисовой, Осин много выпивал. Также, по ее словам, все в окружении артиста хотели ему помочь, но он настаивал на своем и отказывался.

"Настолько это все прискорбно и настолько... Просто ужас. Кричали, ко всем обращались... Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью", - сказала Борисова

Напомним, ранее стали известны подробности смерти Осина.