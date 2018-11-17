Обнародованы подробности смерти певца Евгения Осина

Осин не мог преодолеть алкогольную зависимость / Фото: uznayvse.ru

Известный российский певец, легенда эстрады 90-х годов Евгений Осин умер 17 ноября в своей московской квартире.

Как сообщает Рен ТВ, об этом сообщил директор исполнителя.

Отмечается, что Осин долгое время не выходил на связь. Его сестра Альбина заволновалась, а затем пришла в его квартиру в Москве и обнаружила тело певца.

Причину смерти родственники исполнителя пока не озвучивают. Однако известно, что Осин долгое время находился в больнице из-за проблем с алкоголем. После курса реабилитации он преодолеть алкогольную зависимость не смог. Медики диагностировали у Осина серьезные проблемы с печенью.

Как известно, Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Собственную группу он создал в 1986 году, а с 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина. В конце 1980-х Осин также сотрудничал с популярной группой "Браво".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Осин оказался на грани нищеты.