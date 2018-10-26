Николай Караченцов: биография

Николай Караченцов / http://www.ok-magazine.ru

Дата рождения: 27 октября 1944 года, Москва, СССР.

Детство и образование

Отец Николая Петр Яковлевич Караченцов много лет проработал в журнале "Огонек" художником-графиком, заслуженный художник РСФСР (1967).

Мать - Янина Евгеньевна Брунак была балетмейстером-постановщиком, она ставила спектакли в крупнейших музыкальных театрах, участвовала в постановке спектаклей в Большом театре, Казанском музыкальном театре, Музыкальном театре Улан-Батора в Монголии, вела балетное училище и организовала Первый национальный ансамбль Вьетнама, работала в Сирии, в Лондоне.

Когда Николаю исполнилось 7 лет, мама отдала его в интернат при Министерстве внешней торговли.

Николай Караченцов в детстве / https://uznayvse.ru

Еще в детстве Караченцов заинтересовался балетом, однако, мама настояла на загорелся балетом, но мама настояла на более "мужественных" занятиях, и подтолкнула его к увлечению спортом.

В старших классах будущий актер стал выступать в составе творческой группы "Актив" при Центральном детском театре, также юноша регулярно посещал школьную студию самодеятельности.

Николай Караченцов в юности / https://uznayvse.ru

После окончания средней школы в 1963 году Николай поступил в Школу-студию МХАТ. В 1967 году он окончил учебное заведение с отличием, и его распределили в труппу театра имени Ленинского комсомола.

Первыми работами актера стали спектакли "104 страницы про любовь", "Мой бедный Марат", "Снимается кино", "Страх и отчаяние в третьей империи", "Прощай, оружие!".

В 1973 году пришел новый режиссер Марк Захаров на смену Анатолию Эфросу, и сперва дал Караченцову роль в спектакле "Автоград 21".

После успешной пробы актера, Захаров пригласил Караченцова на главную роль Тиля Уленшпигеля в своем следующем спектакле "Тиль" (1974). Именно эта роль принесла Караченцову репутацию синтетического актера — певец, мим и акробат.

Николай Караченцов в роли Тиля Уленшпишеля / https://uznayvse.ru

Затем Караченцов снялся в рок-опере композитора Алексея Рыбникова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (по мотивам поэтической драмы Пабло Неруды), где сыграл сразу две роли - главаря рейнджеров и Смерть.

Однако, самой известной театральной работой Караченцова является роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" — спектакле, ставшем визитной карточкой "Ленкома".

Караченцов становится одним из ведущих актеров Ленкома, Захаров привлекает его к участию во многих спектаклях. В театре Николай Петрович сыграл десятки ролей в постановках всех жанров: драмы, мюзиклы, комедии, рок-оперы.

Дебют Караченцова в кино состоялся в 1967 году, его первыми фильмами стали "Штрихи к портрету В. И. Ленина", "…И снова май".

Также он получил эпизодические роли в телевизионных лентах "12 стульев" (1976) и "Дом, который построил Свифт" (1982).

Однако, именно в начале кинокарьеры актер сыграл одну из лучших своих ролей, которая и принесла ему широкую известность — Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова "Старший сын" (1975).

С тех пор Караченцов снимался в фильмах различных жанров — музыкальных, детских, приключенческих, драматических: "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", "Раз, два — горе не беда!", "Криминальный квартет", "Светлая личность", "Дежа вю", "Ловушка для одинокого мужчины", "Чокнутые", "Петербургские тайны", "Королева Марго", "Досье детектива Дубровского", "Тайны дворцовых переворотов" и многие другие.

Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино. Он также работал на дублировании зарубежных фильмов.

Автоаварии

Первое ДТП, которое разделило жизнь Караченцова на "до" и "после" произошло в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда артист находился с другом на даче, но после новости от жены о смерти тещи, актер мчался на машине по обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве. Он заметил впереди трамвайные пути, затормозил, но было поздно: колеса заскользили, автомобиль занесло и бросило в фонарный столб. Актер потерял сознание, и получил серьезную черепно-мозговую травму, сломал три ребра и серьезно ушиб живот.

Его доставили в больницу, сделали трепанацию черепа, и операцию на головном мозге. Артист 26 дней не выходил из комы. Процесс реабилитации Караченцова затянулся - его перевели в Центр патологии речи и нейрореабилитации.

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Однако, о карьере актера Караченцов мог забыть: его речь вяло восстанавливалась, не смотря на то, что он проходил курсы реабилитации в клиниках Израиля и КНР.

Второе ДТП произошло в феврале 2017 года - тогда машина с актером, которую вела его жена, столкнулась с "Газелью" в поселке Загорянский Щелковского района Подмосковья. Автомобиль перевернулся, актер получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу. Уже в марте Караченцов был выписан из больницы.

Николай Караченцов после ДТП / https://24smi.org

Болезнь и смерть

В сентябре 2017 года актер вновь попал в больницу - у актера обнаружили неоперабельную раковую опухоль в левом легком. За жизнь артиста боролись его жена и сын - актера возили на лечение в Израиль, где он прошел курс химиотерапии, и в Москве. В результате диагностированная опухоль легкого уменьшилась.

Николай Караченцов лечился от рака в последние годы жизни / kozyrlife.ictv.ua

В начале апреля 2018 года Караченцова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник - актер подхватил вирус после химиотерапии.

В июле 2018 года стало известно, что лучевая терапия израильских медиков не помогла Караченцову.

Николай Караченцов с женой / Фото: kp.ru

В начале октября 2018 года актера срочно госпитализировали с диагнозом "двустороннее воспаление легких".

26 октября 2018 года Караченцов умер в столице РФ Москве в 8:50 утра за день до своего 74-летия. Причиной смерти Караченцова стал отказ почек.

Личная жизнь

В 1975 году актер женился на Людмиле Поргиной, молодой актрисе "Ленкома". В браке у пары в 1978 году родился сын Андрей, который стал адвокатом.

Николай Караченцов с женой и сыном / https://24smi.org

У Караченцова и Поргиной трое внуков: Петр, Янина и Ольга.