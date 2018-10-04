Николая Караченцова срочно госпитализировали

Николай Караченцов уже долгое время страдает от рака, его здоровье сильно подорвано

Известный актер театра и кино Николай Караченцов госпитализирован с диагнозом "двустороннее воспаление легких" и сейчас проходит курс лечения в одной из больниц.

Проблемы с легкими появились и нарасли из-за онкологии - у Караченцова четвертая стадия рака, 4 октября сообщил Starhit.

Людмила Поргина, супруга Караченцова, отметила, что хотя актер сильно ослаб, он по-Читайте такжеКараченцов лечится от рака стихами Есенинапрежнему старается вести здоровый образ жизни. После выздоровления Поргина увезет Караченцова за город - врачи рекомендуют ему как можно больше бывать на свежем воздухе.

Она добавила, что каждые три недели артист проходит курс химиотерапии.

Как ранее сообщалось, Караченцова, у которого диагностировали четвертую стадию рака, экстренно госпитализировали в одну из московских клиник. Актер якобы подхватил вирус после химиотерапии.