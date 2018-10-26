"Держался до последнего": стала известна причина смерти Николая Караченцова

Николай Караченцов умер из-за отказа почек, сообщила его жена / Фото: kp.ru

Российский актер театра и кино Николай Караченцов умер из-за того, что у него отказали почки.

Артист держался до последнего, рассказала его жена Людмила Поргина Telegram-каналу Life Shot.

"Он держался до последнего. Он очень сильный человек и физически, и духовно. Мы за него все молились. Я думаю, что бог его пожалел, чтоб его не мучать", — рассказала собеседница о болезни Караченцова.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в столице России Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы.

В сентябре 2017 года у артиста врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что актер попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".

Справка. Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Актер сыграл ряд ярких ролей в театре и кино, в частности, запомнился зрителям участием в фильмах "Приключения Электроника", "Собака на сене", а также игрой в фильме-спектакле "Юнона и Авось".