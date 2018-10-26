Скончался Николай Караченцов

Николай Караченцов умер / kozyrlife.ictv.ua

В пятницу, 26 октября, в столице РФ Москве за день до своего 74-летия умер российский актер театра и кино Николай Караченцов.

Караченцов скончался в больнице, сообщил ТАСС сын артиста Андрей Караченцов.

"Да, мы подтверждаем (смерть Караченцова — Ред.). Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", — отметил собеседник.

Напомним, в сентябре 2017 года у Николая Караченцова врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что актер попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".

Справка. Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Актер сыграл ряд ярких ролей в театре и кино, в частности, запомнился зрителям участием в фильмах "Приключения Электроника", "Собака на сене", а также игрой в фильме-спектакле "Юнона и Авось".