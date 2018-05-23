Николая Караченцова экстренно госпитализировали в Москве

Легенду советского кино Николая Караченцова, которому диагностировали четвертую стадию рака в начале апреля, экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Актер подхватил вирус после химиотерапии, которую проходил в Израиле, пишет Telegram-канал Mash. Стоимость курса лечения в одной из элитных клиник Тель-Авива составила 3 млн рублей.

Стоит отметить, что Караченцов после возвращения из Израиля прошел курс химиотерапии еще и в Москве. В результате диагностированная опухоль легкого уменьшилась.

Ранее в Москве срочно госпитализировали звезду "Что? Где? Когда?". Михаил Барщевский находится в реанимации после того, как его состояние резко ухудшилось.