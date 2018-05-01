Караченцов лечится от рака стихами Есенина

Известный российский актер театра и кино Николай Караченцов, которому диагностировали четвертую стадию рака, уже почти месяц лечится от онкологии в Израиле. При этом отмечается, что исцелиться ему помогают стихи поэта Сергея Есенина.

Стоимость курса лечения в одной из элитных клиник Тель-Авива составила 3 млн рублей. Собрать нужную сумму помогали друзья, пишут Актуальные новости.

Актер вместе с супругой живет в трехкомнатной квартире в центре израильской столицы. Апартаменты простые, но там есть все необходимое. Круглосуточно рядом с Караченцевым находится его сиделка. Каждое утром он посещает медпроцедуры.

Если говорить об одном сеансе терапии, то он длится максимум 20 минут. Ее суть заключается в том, что раковую опухоль "поджаривают". В 11 часов утра Николай Караченцов уже дома. Сначала отдыхает, а потом делает зарядку и обедает.

У артиста сейчас особая диета. Он есть только пищу, приготовленную на пару. Поскольку Караченцов очень любит сладкое, то его жена Людмила Поргина покупает ему торты со взбитыми сливками и пралине.

После обеда семья отправляется в парк. Во время прогулки артист начинает выполнять специальные физические упражнения, которые помогают нормализовать речь и питание. Жена читает супругу стихи Есенина, а он повторяет строчки.

К слову, у Есенина есть отличное стихотворение к 1 Мая, которое отмечается уже сегодня.