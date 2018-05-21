"Жизнь спасли". В Москве срочно госпитализировали звезду "Что? Где? Когда?"

Известный по участию в телевизионной передаче "Что? Где? Когда?" полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях, 62-летний юрист Михаил Барщевский перенес инфаркт.

Юрист находится в реанимации после того, как его состояние ухудшилось, и было принято решение перевести его в одну из клиник в Москве, сообщает канал 360.

"Благодаря кардиологическому отделению Люберецкой больницы жизнь спасли. Был реальный инфаркт. Сейчас чувствую себя лучше, чем труп. О дальнейших прогнозах говорить рано", — рассказал о своем состоянии Барщевский.

Напомним, ранее сообщалось, что российский актер театра и кино, телеведущий, режиссер и сценарист Андрей Харитонов в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в Москве.