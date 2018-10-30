Умер создатель мультфильма "Остров сокровищ", художник и мультипликатор Давид Черкасский

Давид Черкасский / Facebook.com/david.cherkassky

Во вторник, 30 октября, на 88-м году жизни не стало знаменитого советского и украинского художника-мультипликатора, режиссера и сценариста Давида Черкасского.

Об этом у себя в Facebook сообщил его близкий друг Александр Меламуд; по его словам, художник умер в больнице через два месяца после госпитализации из-за перенесенного инсульта.

Черкасский родился в семье деятеля советской юстиции, с семи лет твердо решил избрать для себя пуль мультипликатора. Дебютировал с мультфильмом "Тайна черного короля" в 1964 году.

За свою карьеру Черкасский снял 14 анимационных лент, мгновенно ставших популярными на всем советском, а позднее - и на постсоветском пространстве. Самыми известными из них являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".

Однако после распада СССР сценарист занялся рекламой - студия, в которой он создавал свои проекты, распалась, коллектив разошелся, и Черкасский по этому поводу заметил, что ему "тяжеловато все начинать сначала".

В 2010 году Давид Черкасский был награжден званием Народного артиста Украины.