"Молимся о его здоровье": знаменитый мультипликатор Черкасский попал в больницу

У Давида Черкасского случился инсульт / Facebook.com/david.cherkassky

Знаменитый украинский художник-мультипликатор Давид Черкасский попал в больницу с инсультом, рассказал его друг композитор Владимир Быстряков.

При этом Быстряков, призвал помолиться о скорейшем выздоровлении Черкасского: "23 августа у него был день рождения. 87 лет. Мы хорошо посидели. Давид даже танцевал. Мы договаривались еще встретиться. И вот так все неожиданно. Инсульт… Молимся о его здоровье".

По его словам, ситуация с состоянием здоровья Черкасского сложная, однако уже есть положительная динамика, пишут "Факты".

Вместе с тем как сообщил Александр Меламуд на своей странице в Facebook, Черкасский попал в обычную районную больницу.

"Положили на первом этаже в коридоре, так как реанимация на шестом, а лифт не работает. Через пару часов всё-таки включили (отремонтировали) лифт и подняли его в реанимацию. Сегодня получили разрешение на транспортировку, перевезли его в другую больницу. Правда лифт опять включили не сразу, а 82-летний Сахалтуев (советский и украинский художник, книжный график, карикатурист, постановщик мультипликационных фильмов, - прим. ред) и другие пожилые люди на шестой и с шестого этажа шли пешком. Их в лифт не пустили! Экономия электроэнергии", - рассказал Меламуд.

Напомним, в субботу, 25 августа, Софию Ротару экстренно доставили в реанимацию в Уфе.

Певицу госпитализировали после того, как ей стало плохо на одном из корпоративов, где она выступала.

У артистки случился обморок из-за резкого скачка давления, в результате чего она на время потеряла память.

Ранее врачи посоветовали Софии Ротару отказаться от выступлений.