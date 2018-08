В США застрелили известного хип-хоп исполнителя

В американском городе Джексон (штат Миссисипи) за рулем автомобиля застрелили известного хип-хоп исполнителя — 22 летнего Лонни Тэйлора, который выступал под псевдонимом Lil Lonnie.

Преступление совершено в воскресенье вечером, 29 апреля, пишет The Hollywood Gossip со ссылкой на данные телеканала WAPT.

По сведениям издания, в машину выстрелили несколько раз, после чего она врезалась в дом.

Исполнитель умер на месте происшествия, в авто также находилась женщина, она не пострадала.

Напомним, Лонни Тэйлор стал известным благодаря микстейпу "They Know What's Goin' On", который оказался одним из лидеров по числу загрузок в 2015 году на сайте LiveMixtapes. Также сингл артиста "Special" собрал более 2,4 миллиона просмотров на YouTube.