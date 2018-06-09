Хореограф Шоптенко родила первенца: фото

Муж финалистки проекта "Танцы со звездами" показал первое фото из роддома.
Известный хореограф и чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко 9 июня родила мальчика.
Радостную новость в Instagram сообщил ее супруг Алексей Иванов.
"Добро пожаловать, Алексей Алексеевич. Тут не всегда гостеприимно, но ты точно справишься!"
Муж Шоптенко опубликовал фото с бирочкой из роддома, однако цифры на ней запечатлены нечетко и рассмотреть их невозможно. Иванов сфотографировал и себя в больничной спецодежде, поэтому, вероятно он присутствовал при появлении первого и долгожданного сына на свет.
Напомним, ранее Шоптенко поделилась с подписчиками ощущениями и переживаниями, с которыми ей приходится сталкиваться на 9-м месяце беременности. Хореограф сравнила себя с известным интернет-мэмом Ждуном.