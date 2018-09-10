Светлана Тарабарова родила первенца

Светлана Тарабарова стала мамой / Главред

Известная певица, композитор — Светлана Тарабарова, в воскресенье, 9 сентября, впервые стала мамой.

Исполнительница родила одном из роддомов Киева в 23:25, говорится на ее странице в Instagram.

"23:25 — время, когда родилось наше счастье", — написала артистка.

По данным "РадиоЛюкс", певица родила здорового мальчика, он весит 3 килограмма 760 граммов.

Напомним, Светлана Тарабарова в октябре 2016 года вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря. Певица в июне 2018-го украсила обложку украинского глянцевого журнала Viva!, а также сообщила, что вынашивает мальчика.