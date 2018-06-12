Стал известен пол первенца Светланы Тарабаровой

Беременная известная певица, композитор — Светлана Тарабарова — украсила обложку июньского номера украинского глянцевого журнала Viva!, а также сообщила, что вынашивает мальчика.

Артистка раскрыла пол своего первенца на странице в Instagram.

"Да, это мальчик!)))", — подписала исполнительница снимок обложки издания.

Напомним, Светлана Тарабарова в октябре 2016 года вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря. Супруги ждут рождения первого ребенка — певица находится на седьмом месяце беременности.