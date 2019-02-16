Беременна? Животик Ани Лорак вызвал ажиотаж в сети

Фанаты заподозрили, что Ани Лорак беременна / instagram.com/anilorak

Ани Лорак выложила в Instagram странную фотографию, анонсируя свое шоу "Дива" в российском Майкопе.

"Сегодня встретимся с вами! #шоуДива #Майкоп #сегодня", – подписала пост артистка.

На снимке она одета в шубу из перьев. При этом создается впечатление, что она пытается прикрыть беременный живот.

В комментариях люди пишут: "Беременна??", "Чучело в перьях!", "Животик – подарок от бывшего?", "Да она же живот прикрывает этим странным пледом" и т.п.

При этом всего за пару часов пост певицы собрал более 21 тыс. лайков.

Ранее Ани Лорак раскритиковали за откровенный наряд. В частности, поклонники отметили, что "после развода стала не певица, а стриптизерша, муж держал в рамках приличия".

Напомним, Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу спустя почти 10 лет брака, 31 января. Причиной расторжения брака стала измена Мурата – его в конце июля 2018-го заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака.

Позднее в разводе Ани Лорак и Мурата всплыли новые подробности. Как оказалось, пара давно не жила вместе.