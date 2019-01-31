Официально: Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу

Ани Лорак развелась с мужем / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая 9 лет прожила в браке с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, 31 января 2019 года окончательно развелась с ним.

31 января в 11 утра состоялось заседание Шевченковского районного суда Киева, на котором суд удовлетворил иск певицы о расторжении брака.

О решении суда сообщила секретарь, адвокаты супругов отказались давать комментарий.

Отметим, Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились после четырех лет романа в 2009 году. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

История развода

Еще 4 декабря 2018 года знаменитость под своим именем – Каролина Куек – подала иск о расторжении брака.

Первое заседание суда состоялось 24 декабря, на котором присутствовали адвокаты сторон, которые попросили сделать заседание закрытым. Вскоре стало известно, что решение о разводе пары суд не вынес и назначил новое заседание на 31 января 2019 года.

Детали, с кем останется дочь пары – 7-летняя София, не известны. Лорак проживает в Москве, там же девочка ходит в школу, а Налчаджиоглу живет в Киеве.

Ани Лорак с экс-мужем и дочкой / https://www.instagram.com/muratnalca/

С кем изменил певице Мурат Налчаджиоглу

В конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение.

Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя - ей оказалась Яна Беляева. Она занимается продажей одежды и обуви через соцсеть Instagram, а также ведет активную "светскую" жизнь в ночных клубах.

В интервью СМИ девушка отрицала, что на видео она - хотя, по словам Беляевой с Муратом они знакомы.

Слухи о романе Ани Лорак и Сергея Лазарева

СМИ сообщали, что бизнесмен Мурат Налчаджиоглу был лишь ширмой для романа артистки с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Издание Dni.ru со ссылкой на сообщения поклонников певицы сообщило, что Лорак и Лазарев сыграла тайную свадьбу. Более того, сын Сергея Никита – якобы общий ребенок пары, хотя певец и воспитывает его один.

По версии фанатов, Лорак и Лазарев сдали свой биологический материал, а малыша выносила суррогатная мать.

Также артисты часто проводят время вместе, называют друг друга "любимыми друзьями", и нередко делятся фото, на которых обнимаются.

Ани Лорак и Сергей Лазарев / https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Ранее фото Ани Лорак без макияжа вызвало небывалый ажиотаж в сети.