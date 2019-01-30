"Совсем юная и прекрасная": фото Ани Лорак без макияжа вызвало небывалый ажиотаж в сети

Лорак удивила сеть внешностью без макияжа / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак вызвала жаркие споры в сети своей внешностью без косметики.

На своей странице в Instagram показала фото с 40-летней певицей российская актриса Олеся Судзиловская. На снимке обе знаменитости запечатлены без привычного макияжа.

Подписчики разделились на два лагеря: одним внешность певицы без косметики понравилась, и они расхвалили Лорак за юный вид, другие же считают, что обе артистки несомненно делали пластические операции.

"Это у Лорак тонна тональника и, физиономия у нее - реклама ботокса! А Олеся - огонь", "Обе делали пластические операции, так что о чем разговор", "Девочки, да вы красавицы без макияжа", "Каролина еще лучше без макияжа, и кожа, и волосы, брови все шикарное 25-27 лет максимум", "Совсем юная и прекрасная Ани Лорак", - писали юзеры.

Ани Лорак покрасовалась без макияжа / https://www.instagram.com/olesya_sudzilovskaya/

Ранее Ани Лорак разнесли за провальный наряд.