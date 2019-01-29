"Летние шорты на теплые колготки": Ани Лорак разнесли за провальный наряд

Ани Лорак удивила сеть провальным образом / https://www.instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак попала под град критики из-за странного выбора наряда.

На своей странице в Instagram артистка покрасовалась в коротких шортах, одетых поверх теплых черных колготок. Образ она дополнила черным худи, ботинках на каблуке и черной кепкой.

"Каждый день дарит нам новые краски", - подписала фото певица.

Поклонников рассмешил наряд певицы, и они назвали его крайне безвкусным.

"Колготки и шорты? Ну и выбор…", "Коротенькие шорты в снегопад-только вы так можете", "Совсем исхудала!", "Да, летние шорты на теплые колготки-верх совершенства!", "Зимой и летом в одних и тех же шортах", - писали юзеры.

Ранее СМИ сообщили, что Лорак и Лазарев сыграли тайную свадьбу, у них есть ребенок.