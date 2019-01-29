Лорак и Лазарев сыграли тайную свадьбу, у них есть ребенок – СМИ

29 января 2019, 10:40

Впрочем, есть и скептики, которые не верят слухам.

Ани Лорак, Сергей Лазарев
Ани Лорак и Сергея Лазарева заподозрили в отношениях / https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, с которым Ани Лорак официально разведется уже 31 января, был лишь ширмой для ее романа с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Издание Dni.ru со ссылкой на сообщения поклонников певицы сообщило, что Лорак и Лазарев сыграла тайную свадьбу. Более того, сын Сергея Никита – якобы общий ребенок пары, хотя певец и воспитывает его один.

По версии фанатов, Ани Лорак и Сергей Лазарев сдали свой биологический материал, а малыша выносила суррогатная мать.

Поклонники устроили дискуссию под постом Сергея в Instagram: фанаты начали развивать теорию, что Лазарев привез на отдых не только сына, но и Лорак.

Впрочем, есть и скептики. Например, ladymalina27 пишет: "Ой, да ладно, какая Ани Лорак, ты ж п*дик". А вот tatiana.borodina.62_5 вступилась за честь певца: "За многими людьми часто ходит "хвостик сплетен и слухов". Я не верю в то, что у вас, Сергей, сын от Лорак и то, что вы другой ориентации".

Ранее Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак интригующим фото. Артисты нежно обняли друг друга.

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение.

Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя - ей оказалась Яна Беляева. Она занимается продажей одежды и обуви через соцсеть Instagram, а также ведет активную "светскую" жизнь в ночных клубах. 

В интервью СМИ девушка отрицала, что на видео она - хотя, по словам Беляевой с Муратом они знакомы. 

Отметим, Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились после четырех лет романа в 2009 году. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

Ранее Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак интригующим фото.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Ани Лорак свадьба ребенок Сергей Лазарев
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:25
Полгорода без воды: в Бердянске произошла серьезная авария
11:18
"Полякова нервно курит": Леся Никитюк завела сеть фото в купальнике
11:10
"Лучше бы в Китай уехал": соцсети проводили Ярослава Ракицкого в Зенит
11:07
"Х*епутало, бл*ть! Из двух кошаков я трех еб*л!": появилось скандальное видео с замглавы "Росгеологии" Видео
11:00
Названа причина госпитализации Виталия Кличко в Австрии
10:54
Девушка дня Instagram: "крепкий орешек" соцсети Натали Гюбнер Фото
10:40
Лорак и Лазарев сыграли тайную свадьбу, у них есть ребенок – СМИ Видео
10:38
Семья первого заместителя ГСУ СБУ засветилась в схемах с фармацевтической контрабанды - СМИ
10:26
Как Гриценко победить на выборах президента мнение
09:59
"Отец вырубил изо льда своими руками": появились шокирующие подробности смерти студентки на Житомирщине Видео
09:43
Психологи объяснили, как опознать богатого жениха по рукам
09:22
Петров день: можно ли стричься и приметы праздника Видео
09:11
В феврале Земле грозят две магнитные бури: названы даты Видео
09:09
Как должна звучать честная речь Порошенко на выдвижении в президенты мнение
08:50
Ложь и болезни: астрологи рассказали, чем опасен конец января Видео
08:32
Почему в Украине нужно легализовать проституцию мнение
08:28
Вакарчук признался, кого из кандидатов в президенты поддержит на выборах 2019 Видео
08:01
"Мощная оттепель и черт знает что!": синоптик дала прогноз погоды для Украины на конец января Видео
07:55
Вся правда о кори в Украине 2019: как передается корь и ее симптомы Фото Видео
07:35
Бой под Крутами: какую дату отмечают в Украине и все о фильме "Круты 1918" Видео
07:14
Дмитрий Орешкин: "Горячая" война против Украины нанесет Путину смертельный удар
06:56
"Победный" сон Порошенко, или Как Петр Алексеевич снова станет президентом мнение
06:34
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым будет фартить в феврале 2019
06:01
Политолог объяснил, почему от решения Вакарчука "сняться" с выборов выигрывает Зеленский
05:53
Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас Видео
05:37
"Путин хочет быть собирателем земель русских – но выходит скромненько ": эксперт пояснил, почему РФ подавится Беларусью Видео
05:04
Стало известно, как вредит здоровью воздержание от секса
04:29
"Насилие над чиновниками": политолог сказал, как на выборах Порошенко использует админресурс Видео
04:01
Порошенко подписал закон о переходе религиозных общин в ПЦУ
03:01
"Знойная женщина": Анна Семенович едва прикрыла пышную грудь на фото
02:58
"Классные титьки": Ирина Шейк покорила сеть глубоким декольте
02:12
Ученые рассказали, как постоянный секс влияет на кровяное давление
01:16
Экс-вице-премьер России спрогнозировал действия Путина по Украине
00:29
Часы судного дня 2019: ученые высчитали, насколько человечество близко к апокалипсису Видео
28 января, понедельник
23:52
"Упал и сломал себе мозг": в Сети высмеяли "госпитализацию" Виталия Кличко в Австрии
23:24
США ввели новые санкции против Венесуэлы
22:51
В Госдепе высмеяли новейшую ракету Путина
22:24
Гороскоп на 29 января: астролог назвал лузеров среди знаков Зодиака Видео
21:55
"Устроил акцию": в РФ утверждают, что крымский памятник "зеленым человечкам" испортил киевлянин
21:45
Виталия Кличко госпитализировали в Австрии
21:30
Евровидение-2019: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина Видео
21:28
Тимошенко рассказала о раздающих деньги "наемниках Порошенко"
20:50
Эксперт сказал, за сколько можно воплотить в жизнь новый план по Донбассу Видео
20:42
Назвавший Скабееву "шлюхой" нардеп ответил на требование Кадырова извиниться
20:25
"Повышенная сложность": в Киеве горел радиозавод, опубликованы фото и видео Фото Видео
19:59
Больше половины украинцев выразили готовность отказаться от Донбасса
19:38
В СБУ отреагировали на пропажу капитана судна "Норд"
19:01
В Сеть "залили" подборку отборных снимков австралийской эротики: опубликованы фото 18+ Фото
18:51
Рекорд еще ближе: стали известны новые официальные кандидаты в президенты Видео
18:37
Украина значительно сократила импорт газа из Европы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять