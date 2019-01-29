Лорак и Лазарев сыграли тайную свадьбу, у них есть ребенок – СМИ

Ани Лорак и Сергея Лазарева заподозрили в отношениях / https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, с которым Ани Лорак официально разведется уже 31 января, был лишь ширмой для ее романа с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Издание Dni.ru со ссылкой на сообщения поклонников певицы сообщило, что Лорак и Лазарев сыграла тайную свадьбу. Более того, сын Сергея Никита – якобы общий ребенок пары, хотя певец и воспитывает его один.

По версии фанатов, Ани Лорак и Сергей Лазарев сдали свой биологический материал, а малыша выносила суррогатная мать.

Поклонники устроили дискуссию под постом Сергея в Instagram: фанаты начали развивать теорию, что Лазарев привез на отдых не только сына, но и Лорак.

Впрочем, есть и скептики. Например, ladymalina27 пишет: "Ой, да ладно, какая Ани Лорак, ты ж п*дик". А вот tatiana.borodina.62_5 вступилась за честь певца: "За многими людьми часто ходит "хвостик сплетен и слухов". Я не верю в то, что у вас, Сергей, сын от Лорак и то, что вы другой ориентации".

Ранее Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак интригующим фото. Артисты нежно обняли друг друга.

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение.

Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя - ей оказалась Яна Беляева. Она занимается продажей одежды и обуви через соцсеть Instagram, а также ведет активную "светскую" жизнь в ночных клубах.

В интервью СМИ девушка отрицала, что на видео она - хотя, по словам Беляевой с Муратом они знакомы.

Отметим, Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились после четырех лет романа в 2009 году. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

Ранее Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак интригующим фото.