"Обожаю!": Сергей Лазарев подогрел слухи о романе с Ани Лорак интригующим фото

Лорак и Лазарев вновь спровоцировали слухи о романе / instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев спровоцировал жаркие споры фанатов под фото с украинской певицей Ани Лорак, которая подала на развод с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

На своей странице в Instagram артист поделился фото, на котором он позирует с Лорак, нежно прижав ее к себе.

"Мой человек! Родная душа! Обожаю! Всегда рядом!", - неоднозначно подписал фото артист.

Поклонники в комментариях под снимком настойчиво просили пару быть вместе.

"Признайтесь, что пара!", "Может быть, это все же любовь?", "Красивейшая парочка! Вы созданы друг для друга!", "Развели Муратика как лоха", "Да женитесь уже вы!", - писали юзеры.

Ани Лорак и Сергей Лазарев вновь подогрели слухи о романе / https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Ранее СМИ выяснили, кто поедет в Израиль на "Евровидение" от России.