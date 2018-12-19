Официально: Ани Лорак разводится с мужем

Ани Лорак подала на развод / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак разводится с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым 9 лет прожила в браке.

На сайте Шевченковского районного суда Киева появилось производство, в котором сказано, что Каролина Куек (настоящее имя артистки) подала иск о расторжении брака Мурату Налчаджиоглу.

Иск знаменитость подала еще 4 декабря, свое решение суд вынесет 24 декабря 2018 года.

Заседание назначено на 24 декабря / https://court.gov.ua

Заседание назначено на 24 декабря / https://court.gov.ua

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение.

Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя - ей оказалась Яна Беляева. Она занимается продажей одежды и обуви через соцсеть Instagram, а также ведет активную "светскую" жизнь в ночных клубах.

В интервью СМИ девушка отрицала, что на видео она - хотя, по словам Беляевой с Муратом они знакомы.

После известий об измене мужа певица сняла обручальное кольцо - полконники на ее фото не замечали больше заветного украшения.

Отметим, Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились после поженились четырех лет романа в 2009 году. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

Ани Лорак с мужем и дочерью / https://www.instagram.com/muratnalca/

Ранее Ани Лорак в топе и трусах шокировала сеть праздничным нарядом.