"Стриптизершу заказывали?": Ани Лорак в топе и трусах шокировала сеть праздничным нарядом

Лорак покрасовалась в концертном наряде / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак разочаровала поклонников странным концертным нарядом.

На фото, которое артистка выложила в Instagram, она позирует на сцене в откровенном черном топе и коротких шортах с завышенной талией.

"Скоро Новый год! А как вы готовитесь к новогодним праздникам?", - поинтересовалась у подписчиков певица.

Поклонники не оценили наряд артистки, и, не стесняясь в выражениях, жестко раскритиковали за выбор откровенной одежды.

"Дивы так не одеваются", "Стриптизершу заказывали?", "Под Бузову косит!", "Может хватит в трусах выступать уже, в платьях вы красивее", "Давай голой уже!", - писали юзеры.

Ранее Игорь Кондратюк рассказал, как в "Караоке на Майдане" поступили с песнями украинских гастролеров в РФ.