После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото

Певица прервала долгое молчание в соцсети.
Известная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, не комментирует слухи об измене мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, которые появились в СМИ.
Исполнительница не комментировала инцидент и долгое время не публиковала фотографий в соцсети. Однако, прервав молчание, сделала селфи в Instagram-сториз.
На фото 39-летняя певица позирует перед зеркалом в роскошном черном платье. На фото отчетливо видна правая рука Лорак, на которой отсутствует обручальное кольцо на безымянном пальце.
Напомним, резонанс вызвало видео, на котором супруг певицы развлекается в компании другой женщины в одном из клубов.
Как ранее сообщалось, журналисты раскрыли личность девушки, с которой развлекался в караоке Налчаджиоглу.