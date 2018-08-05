После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото

Ани Лорак сняла обручальное кольцо

Известная украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, не комментирует слухи об измене мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, которые появились в СМИ.

Исполнительница не комментировала инцидент и долгое время не публиковала фотографий в соцсети. Однако, прервав молчание, сделала селфи в Instagram-сториз.

На фото 39-летняя певица позирует перед зеркалом в роскошном черном платье. На фото отчетливо видна правая рука Лорак, на которой отсутствует обручальное кольцо на безымянном пальце.

Лорак прервала молчание после измены мужа

Напомним, резонанс вызвало видео, на котором супруг певицы развлекается в компании другой женщины в одном из клубов.

Как ранее сообщалось, журналисты раскрыли личность девушки, с которой развлекался в караоке Налчаджиоглу.