"Каролина словно онемела": пропажа Ани Лорак после известия об измене мужа взволновала фанатов

Фанаты украинской певицы Ани Лорак встревожены пропажей артистки из соцсетей. С тех пор, как мужа артистки Мурата Налчаджиоглу поймали на измене с молодой киевлянкой Яной Беляевой, исполнительница не комментировала произошедшее, и исчезла из Instagram и Facebook.

Как сообщают журналисты издания Dni.Ru, представители исполнительницы отделываются общими фразами, и не комментируют "пропажу" артистки.

Читайте также: "Это ж бл*ть чудовище какое-то": в Сети жестко отреагировали на любовницу мужа Ани Лорак

"Мы пока не готовы делать заявление", "Мы свяжемся с вами, когда будет что сказать", "Мы следим за ситуацией", – говорят представители Лорак.

На своей странице в Instagram артистка перестала выкладывать посты и сториз три дня назад – именно тогда в СМИ появилось видео измены супруга Лорак.

Читайте также: Изменил не впервые: СМИ разузнали подробности похождений мужа Ани Лорак

"Как же я скучаю по вашим фото", "Так сильно не хватает ваших светлых фотографий в ленте. За эти три дня Инстаграм так опустел... Настроение ушло вместе с вашей активностью... Мы надеемся, что вы хорошо себя чувствуете", "Уже три дня прошло, Каролина словно онемела", - встревожились поклонники.

Ранее "Главред" собрал список мужчин, с которыми Ани Лорак приписывали роман.