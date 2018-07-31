"Это ж бл*ть чудовище какое-то": в Сети жестко отреагировали на любовницу мужа Ани Лорак

Поклонники украинской артистки Ани Лорак резко ополчились против любовницы ее мужа Мурата Налчаджиоглу Яны Беляевой.

СМИ разузнали, что девушка, с которой Мурат развлекался в киевском караоке-баре, является выпускницей Академии адвокатуры Украины, а сейчас она занимается продажей брендовых вещей через Instagram.

Фанаты Лорак нашли ее страницу, и на Беляеву обрушился шквал критики, большинство поклонников не подбирали слов: одни жестко "прошлись" по внешности девушки.

"Еб*ть, я думала она красотка, а это ж бл*ть чудовище какое-то", "Мда, внешность серая, так себе", "Вторая Диана Шурыгина, честное слово", - возмущались юзеры.

Другие посчитали, что Беляева использует эту ситуацию для того, чтобы пропиарить свой магазин одежды – ведь изначально она закрыла свою страницу от злостных комментаторов, но теперь позволяет им высказывать свое мнение. К слову, среди множества жестких высказываний, можно найти и тех, кто заинтересовался товаром Беляевой.

"Пропиариться за счет этой истории", "Совсем счастья в жизни нет? Торговала бы своими шмотками дальше, чем лезть к женатым мужикам и рушить отношения", "Пропиариться решила", - посчитали подписчики.

Были и те, кто удивился, как Мурат смог променять Лорак на Беляеву.

"Шл*ха, как тебе не стыдно чужого мужа уводить?", "Променять такую красивую, самодостаточную, успешную, добрую и шикарную женщину на эту продавщицу...это каким долба*бом нужно быть", "Ох и собака сутулая. У типа по ходу что-то с глазами, такую дешевую телку по*бывать", "Променял певицу на продавщицу...", - критиковали юзеры.

Не постеснялись фанаты и дать советы Ани Лорак – они даже нашли замену Мурату.

"Заберите дочь и уходите. Если честно, у вас получится классная пара с Сергеем Лазаревым", "Пусть такой муженек идет нах*р. Бомж турецкий, из грязи в князи его Ани вытащила. А он скотина неблагодарная", "Брось Каролина своего козла турецкого, он близко тебя недостоин!", - советовали подписчики.

Отметим, что певица после новости об измене супруга Лорак не появлялась в соцсетях, и не комментировала эту ситуацию. Налчаджиоглу в свою очередь закрыл комментарии на своих страницах в соцсетях.

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились после четырех лет романа в 2009 году. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

Ранее в ночь на 30 июля Мурат Налчаджиоглу интимно обнимался с Беляевой, пел с ней в караоке и вместе с ней же ушел после наступления полуночи.