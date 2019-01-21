Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: стала известна официальная дата

Ани Лорак разводится с мужем Муратом Налчаджиоглу / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая 9 лет прожила в браке с мужем турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, 31 января 2019 года окончательно поставит точку в разводе с ним.

Отметим, что еще 4 декабря знаменитость подала иск о расторжении брака в Шевченковский районный суд Киева. 24 декабря 2018 года состоялось заседание, на котором присутствовали адвокаты сторон, но решение о разводе пары суд не вынес.

В итоге, было назначено заседание на 11 утра 31 января 2019 года – и если в течении 10 дней ни одна из сторон не предьявит возражений, брак Каролины и Мурата будет расторгнут. Вопрос, с кем останется дочь супругов София, остается открытым.

/ https://court.gov.ua

/ https://court.gov.ua

Напомним, в конце июля 2018-го СМИ писали, что бизнесмена заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра, а далеко за полночь пара вместе покинула заведение.

Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя - ей оказалась Яна Беляева. Она занимается продажей одежды и обуви через соцсеть Instagram, а также ведет активную "светскую" жизнь в ночных клубах.

В интервью СМИ девушка отрицала, что на видео она - хотя, по словам Беляевой с Муратом они знакомы.

Отметим, Ани Лорак и Налчаджиоглу поженились после четырех лет романа в 2009 году. В 2011 году у супругов родилась дочь София.

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