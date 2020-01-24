Законный брак: Павлик проговорился, когда пойдет женится на молодой возлюбленной

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / соцсети

Известный украинский певец и звезда эстрады Виктор Павлик проговорился о дате будущей свадьбой со своей молодой возлюбленной - 25-летней Екатериной Репяховой.

Музыкант рассказал телеведущей Соломии Витвицкой о том, что бракосочетание назначено 10 июня, поэтому "галантный жених уже готовится".

"Виктор признался мне, что кофе в постель приносит любимой регулярно", - написала Витвицкая в своем Telegram-канале.

К слову, Екатерина раньше не бывала замужем, а для Павлика брак станет уже четвертым по счету.

Напомним, ранее Виктор Павлик снял новый клип - с Екатериной Репяховой в основной роли.