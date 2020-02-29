"Лизнуть бы": Дорофеева задрала юбку и показала что между ног

Надя Дорофеева / Instagram

Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева показала провокационное фото со своей знаменитой татуировкой на бедре, где ногам природой положено сходится.

Надя Дорофеева подняла юбку и показала белоснежные трусики на фото в Instagram.

Надя Дорофеева не стала подписывать фото, оставив только тэг на магазин продюсерского центра Mozgi. Поклонники решили, что она рекламирует их футболку.

На снимке Дорофеева сидит на полу в белой футболке и джинсовой юбке. При этом она демонстрирует свои длинные стройные ножки и расстегивая юбочку, поднимает ее вверх.

На фото видна ее татуировка "good", и белоснежные трусики, которые вызвали бурную реакцию у поклонников.

Надя Дорофеева / Instagram

"Надь, покажи п*зду", "Секси", "1)"

"Ну, нихрена себе, Гуд!", "слишком ах**нно", "

"А без трусов?", "Ля", "Будет круто, если следующая фотка будет продолжение",

"Люди делятся на два типа: те, кто видят на этом фото красоту и эстетику, и те, кто просто извращенцы",

"Показала трусики", "Я так расстегиваю джинсы, когда поела и сижу",

"Лизнуть бы", - пишут в комментариях.

Ранее экс-солистка Nikita взбудоражила откровенным фото в сети.