"Лизнуть бы": Дорофеева задрала юбку и показала что между ног

Украинская певица Надя дорофеева, которую признают секс-символом, завела сеть провокационным фото.
Солистка Время и Стекло Надя Дорофеева показала провокационное фото со своей знаменитой татуировкой на бедре, где ногам природой положено сходится.
Надя Дорофеева подняла юбку и показала белоснежные трусики на фото в Instagram.
Надя Дорофеева не стала подписывать фото, оставив только тэг на магазин продюсерского центра Mozgi. Поклонники решили, что она рекламирует их футболку.
На снимке Дорофеева сидит на полу в белой футболке и джинсовой юбке. При этом она демонстрирует свои длинные стройные ножки и расстегивая юбочку, поднимает ее вверх.
На фото видна ее татуировка "good", и белоснежные трусики, которые вызвали бурную реакцию у поклонников.
"Надь, покажи п*зду", "Секси", "1)"
"Ну, нихрена себе, Гуд!", "слишком ах**нно", "
"А без трусов?", "Ля", "Будет круто, если следующая фотка будет продолжение",
"Люди делятся на два типа: те, кто видят на этом фото красоту и эстетику, и те, кто просто извращенцы",
"Показала трусики", "Я так расстегиваю джинсы, когда поела и сижу",
"Лизнуть бы", - пишут в комментариях.
Ранее экс-солистка Nikita взбудоражила откровенным фото в сети.