УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Сразу яички зажимают": Седокова прошлась по Меладзе и Вере Брежневой

14 апреля 2020, 13:03

Анна Седокова, сидя на карантине, решилась отпустить пару острых замечаний в адрес бывших коллег.

Седокова
Анна Седокова жестко прошлась по бывшим коллегам / Instagram

Певица Анна Седокова, участница золотого состава популярного герлз-бенда ВИА Гра, разоткровенничалась о своих бывших коллегах – продюсере / композиторе Константине Меладзе и его супруге Вере Брежневой.

Во время прямого эфира в Сети с певицей Олей Поляковой она рассказала, что Меладзе как продюсер постоянно манипулировал участницами, создавая тем самым в коллективе нездоровую конкуренцию.

"Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами, не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: "Кто станет моей музой сегодня?". Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше", — рассказала Седокова

Она также уверена, что на популярность ВИА Гры в последние годы существования коллектива плохо повлиял роман Меладзе с Брежневой.

"Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: "Секундочку! Куда вы смотрите?". Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица", — подытожила Седокова.

Напомним, ранее Оля Полякова пожаловалась Анне Седоковой на то, что в ходе карантина, введенного из-за коронавируса, испытывает проблемы в общении с детьми. Младшая дочь певицы, Алиса, уже даже полушутя-полусерьезно попросила сдать ее в детдом. 

Оля Полякова Вера Брежнева Анна Седокова Константин Меладзе ВИА Гра
Сейчас вы просматриваете новость «"Сразу яички зажимают": Седокова прошлась по Меладзе и Вере Брежневой». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:46
Официальный аккаунт серии Crysis намекает на скорый анонс возможного переиздания
13:42
Социологи рассказали, как украинцы относятся к продлению коронавирусного карантина
13:26
Тотальная термометрия: названа дата ужесточения карантина в Киеве
13:17
Концепт-арты игр про Супермена и Отряд самоубийц нашли в профиле бывшего сотрудника WB Games Montreal
13:09
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: теплая тайна, губительный азарт и новое знакомство Видео
13:08
Чистий четвер 2020 – що потрібно робити, картинки й вітання на свято
13:03
"Сразу яички зажимают": Седокова прошлась по Меладзе и Вере Брежневой
12:58
"В тюрьме будет неплохо": Черновол рассказала, чем займется за решеткой
12:50
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 14 апреля приблизилось к новой психологической отметке
12:33
График работы Новой Почты на Пасху изменен – как работают отделения
12:30
Apple и Google рассказали о своей системе слежения за коронавирусом
12:27
Африканская жара и два бабьих лета: синоптик удивил прогнозом погоды
12:14
В Минздраве рассказали, каким лекарством обеспечат больных коронавирусом
12:12
Коронавирус убивает в 10 раз больше, чем свиной грипп - ВОЗ Видео
12:05
Адский пожар в Чернобыльской зоне: названа шокирующая причина Фото Видео
11:57
"Меряются п*ськами своих рейтингов": Притула рассказал, пойдет ли в мэры Киева
11:47
Лера Кудрявцева рассказала жуткую историю о своем нерожденном ребенке
11:32
Прорыв в борьбе с коронавирусом: украинские ученые удивили сенсационной разработкой
11:28
В Украине наступает пик эпидемии коронавируса: Ляшко сделал важное заявление Видео
11:11
"Пашка, продай мерседес": в Сети глумятся над УПЦ МП из-за коронавируса
11:07
Когда отменят карантин в Украине: в МОЗ озвучили сроки
10:42
Опасный бизнес: почему церкви нужно закрыть на карантин мнение
10:34
Ляшко рассказал, когда украинцев начнут массово тестировать на коронавирус Видео
10:27
Валютные качели: маятник курса доллара качнулся в другую сторону
10:10
Ветер Любви 1 серия смотреть онлайн 13-04-2020 Видео
09:56
В ВОЗ рассказали, возможно ли рецидивное заражение китайским коронавирусом
09:48
Британские ученые нашли больное место коронавируса Видео
09:37
Почти 300 новых заражений: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19 в Украине
09:22
Карантин в Украине: продуктовым рынкам снова запретят работать Видео
09:05
Страшный сон коронавируса: Китай разрешил испытание на людях двух вакцин Видео
08:49
В России во время онлайн урока школьникам показали порно
08:45
Как украинцы сами толкают власть на "закручивание гаек" мнение
08:28
Где нас ждет уханьская зараза: медик назвал самые опасные места Видео
08:04
Прокуратура подготовила новый удар по Черновол: что случилось
07:36
Сколько больных COVID-19 выдержит медицинская система Украины: в МОЗ назвали цифру Видео
06:53
Закрытие границ на полгода-год: в Украине выживут не все мнение
06:38
Модные поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам
06:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пинок по кошельку, подножки злопыхателей и "взрыв" Видео
06:29
Аналитик спрогнозировал новый курс доллара в Украине
06:02
В моде удачная немецкая стрижка из 1920-х: как подстричь каре дома - фото Фото
05:40
В моду пришел французский маникюр из 90-х: как сделать френч дома - фото Фото
05:06
Самая мощная магнитная в апреле ударит на Пасху 2020 – как спастись Видео
04:33
Почему нельзя пить кофе во время пандемии: ученые рассказали об опасности
03:52
Доктор Комаровский рассказал, стоит ли тратить время на секс на карантине
03:11
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
02:29
Диетолог объяснила, какая первая зелень полезна для организма Видео
01:41
Apple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 году
00:55
Ученые выяснили, почему женщины отказываются от регулярного секса
00:39
Дым с пожаров в Чернобыле ветер гонит к Киеву Видео
00:18
Глава МОЗ Степанов пояснил высокую смертность от Covid-19 на Прикарпатье Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять