"Сразу яички зажимают": Седокова прошлась по Меладзе и Вере Брежневой

Анна Седокова жестко прошлась по бывшим коллегам / Instagram

Певица Анна Седокова, участница золотого состава популярного герлз-бенда ВИА Гра, разоткровенничалась о своих бывших коллегах – продюсере / композиторе Константине Меладзе и его супруге Вере Брежневой.

Во время прямого эфира в Сети с певицей Олей Поляковой она рассказала, что Меладзе как продюсер постоянно манипулировал участницами, создавая тем самым в коллективе нездоровую конкуренцию.

"Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами, не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: "Кто станет моей музой сегодня?". Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше", — рассказала Седокова

Она также уверена, что на популярность ВИА Гры в последние годы существования коллектива плохо повлиял роман Меладзе с Брежневой.

"Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: "Секундочку! Куда вы смотрите?". Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица", — подытожила Седокова.

Напомним, ранее Оля Полякова пожаловалась Анне Седоковой на то, что в ходе карантина, введенного из-за коронавируса, испытывает проблемы в общении с детьми. Младшая дочь певицы, Алиса, уже даже полушутя-полусерьезно попросила сдать ее в детдом.