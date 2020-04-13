"Дочь просилась в детдом": Полякова пожаловалась Седоковой на карантинные проблемы с детьми

Оля Полякова посетовала на поведение младшей дочери во время карантина / Instagram певицы

Популярная поп-певица Оля Полякова пожаловалась на то, что во время коронавирусного карантина испытывает некоторые проблемы в общении с дочерьми.

Об этом исполнительница рассказала, беседуя по Сети с коллегой - певицей (и участницей "золотого состава" гелз-бэнда ВИА Гра) Анной Седоковой. Полякова честно призналась - она не ожидала, что трудно будет проводить все время в кругу семьи. А дочери певицы, Маша и Алиса скучают по разговорам со сверстниками, по учебе в школе, и, плюс ко всему, отказываются слушать мать.

Младшая дочь, Алиса, даже полушутя-полусерьезно попросила сдать ее в детдом.

"Тебя не возьмут, потому что карантин", — ответила дочери Полякова. Она также пожаловалась Седоковой - мол, не получается круглые сутки заниматься детьми и развлекать их.

"Я когда приехала домой, села с детьми, я поняла, что не умею с ними общаться. Я умела их на ручках подержать, поцеловать, а 24 часа в сутки заниматься детьми и еще их развлекать — это сложно", — подытожила Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова через свою страницу в социальной сети Instagram запустила специальный проект - ПоляВидение. В нем певица, находясь на карантине, для своих поклонников проводит зарядку, общается с другими знаменитостями и делится кулинарными секретами.