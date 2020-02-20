Дочь Поляковой разделась и провела трансляцию из ванной

Маша Полякова / Instagram

Дочь Оли Поляковой Маша устроила общение с поклонниками вечером, и не постеснялась забрать телефон с собой в ванну.

Маша Полякова показала, ка кона принимает ванну в Instagram.

Дочка Оли Поляковой немного развлеклась, пока делала уроки, и предложила поклонника задавать ей вопросы в Instagram.

Пока она слушала аудиокнигу Тарас Бульба, она ответила на пару вопросов и шуток, а потом перебралась в ванную.

Маша Полякова призналась, что у нее нет парня, что она хочет дослушать книну, и вкратце пояснила про свою косметику.

Потом заявила, что "Немножко переместилась" в ванную.

Там она напустила пену, так, что сверху торчала только шея.

"Ты любишь меня?) Я тебя да) но как друга", - пишут ей, на что Полякова призналась в любви лучшему другу также.

Также, она не носила брекеты: "Идеальные зубы с рождения", - написала Маша Полякова.

"Я пианист, какой маникюр?", - сказала она в ответ на просьбу продемонстрировать свой, и выскочила из ванной

А на шуточку про детей предложила "поговорить об этом в школе".

Ранее