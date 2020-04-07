Полявидение - Оля Полякова запустила новый проект на карантине

Оля Полякова / Instagram

Украинская певица Оля Полякова на карантине чтобы не скучать начала готовить и заниматься спортом со зрителями. После того, как она перешла на решулярные эфиры со своими друзьями-звездами, Полякова решила дать своему новому занятию название - ПоляВидение.

О программе на ПоляВидение на 7 апреля она написала в Instagram.

"Вкусный и полезный вторник с Олей Поляковой! Сегодня в программе #ПоляВидение: "готовим дома", урок актерского мастерства с Вячеславом Манучаровым и, уже традиционно, сказка с детьми на ночь. Жду всех у себя в прямом эфире! До встречи!", - пишет Полякова.

ПоляВидение 07-04-2020 распорядок

З 15-00 до 20-30 Полякова планует готовить.

20-30 - Онлайн ефир с российским ведущим Вячеславом Манучаровым.

22-00 - Оля Полякова расскажет сказку на ночь.

В комментариях у нее начали спрашивать, почему она не провела тренировку в 11-30, и будут ли они теперь и дальше в 11-30, или что-то поменяется.

Кто-то поинтересовался принципом выбора гостей для прямых трансляций Поляковой.

ПоляВидение - Оля Полякова и Дмитрий Карпачев смотреть онлайн 06-04-2020:

Ранее Оля Полякова провела прямой эфир с Филиппом Киркоровым, но ее подписчики возмутились звонку российскому певцу.