"Как у гинеколога раскорячилась": Седокову разругали за фото в трусах с любовником

Анна Седокова похвасталась откровенным фото с любовником / nstagram.com/annasedokova

Известная поп-певица Анна Седокова (и бывшая солистка группы ВИА Гра), выложила в сеть пикантный снимок.

Со своим любовником, баскетболистом Янисом Тиммой, Седокова обнажилась на камеру смартфона в ванной. Сама певица в лифчике и стрингах повернулась спиной к камере, показав пышные ягодицы. А Тимма, в одних боксерских трусах, крепко приобнимает ее.

Подписчики Седоковой не оценили откровенный снимок и раскритиковали певицу.

"Красиво, конечно - но я бы свою маму не хотела в таком ракурсе видеть", "Обычно не комментирую. Но это пошло и вульгарно. Уровень Волочковой. Браво, Анна, вы каждый раз пробиваете новое дно", "Просто дичь!", "Придурочная, как у гинеколога на приеме раскорячилась", - написали они.

К слову, у Седоковой - трое детей. Алина (от брака с легендарным капитаном киевского Динамо Валентина Белькевича), Моника (от брака с коммерсантом Максимом Чернявским), Гектор (от коммерсанта Артема Комарова).

Напомним, ранее Анна Седокова во время прямого эфира в Сети с певицей Олей Поляковой в достаточной степени остро прошлась по бывшим коллегам по ВИА Гре – продюсере / композиторе Константине Меладзе и его супруге Вере Брежневой.