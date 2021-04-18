Алена Шоптенко рассказала об адском периоде своей жизни

Известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко очень и очень откровенно рассказала о трагическом событии, которое не так давно случилось в ее семье.
Известная танцовщица, хореограф и звезда шоу Танцы со звездами Алена Шоптенко впервые публично рассказала детали смерти своей матери, которая скончалась в мае 2020 года. Об этом Шоптенко рассказала в рамках программы За глаза.
По словам Алены, ее мать долгие годы страдала из-за неизлечимой болезни. У женщины было очень редкое заболевание крови. О своем недуге она не говорила дочери и другим представителям семьи около десяти лет.
"Она держала в тайне, не хотела никого грузить. Как жаль, что она это сделала. Как жаль. Она болела 10 лет лимфолейкозом – это заболевание крови. Но потом болезнь переросла в лимфому. Она увидела это и сказала:" Ну все, мне конец ". Это был адский период. Мы пытались лечить, но это все не помогало", – рассказала Шоптенко.
В январе 2020 года ее мать отпраздновала 70-летний юбилей, а в мае скончалась. По словам хореографа, мама занимала в ее жизни очень большое место и она благодарна ей за все, что имеет сейчас.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Украинская танцовщица и звезда Танцев со звездами Алена Шоптенко рассказала о своих впечатлений от участия в шоу Танцы со звездами 2020 с популярным певцом Олегом Винником.
- "Пожалуй, это был самый короткий сезон Танцев со звездами в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Ещее в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение убедительно. Жалею только о том, что Олег Винник не успел показать все, на что способен", - написала она.