Алена Шоптенко рассказала об адском периоде своей жизни

Алена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

Известная танцовщица, хореограф и звезда шоу Танцы со звездами Алена Шоптенко впервые публично рассказала детали смерти своей матери, которая скончалась в мае 2020 года. Об этом Шоптенко рассказала в рамках программы За глаза.

По словам Алены, ее мать долгие годы страдала из-за неизлечимой болезни. У женщины было очень редкое заболевание крови. О своем недуге она не говорила дочери и другим представителям семьи около десяти лет.

"Она держала в тайне, не хотела никого грузить. Как жаль, что она это сделала. Как жаль. Она болела 10 лет лимфолейкозом – это заболевание крови. Но потом болезнь переросла в лимфому. Она увидела это и сказала:" Ну все, мне конец ". Это был адский период. Мы пытались лечить, но это все не помогало", – рассказала Шоптенко.

Алена Шоптенко с матерью / instagram.com/alena_shoptenko

В январе 2020 года ее мать отпраздновала 70-летний юбилей, а в мае скончалась. По словам хореографа, мама занимала в ее жизни очень большое место и она благодарна ей за все, что имеет сейчас.

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