Алена Шоптенко уходит с Танцев со звездами - заявление

Алена Шоптенко / Instagram

Украинская танцовщица и звезда Танців з зірками Алена Шоптенко рассказала о своих впечатлений от участия в шоу Танці з зірками 2020 с Олегом Винником.

После того, как Олег Винник записал видеообращение о том, что вылечил коронавирус, и пообещал вернуться на концерты, его партнерша по танцам Алена Шоптенкко сделала свою публикацию в Instagram

"Пожалуй, это был самый короткий сезон "Танці з зірками" в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Ещее в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение убедительно. Жалею только о том, что Олег Винник не успел показать все, на что способен! Читайте такжеОлег Винник поборол коронавирус и собрался на концертыЭти наши 4 танца навсегда останутся в моем сердце! За что я искренне благодарю команду Танці з зірками и всех, кто был причастен! Ведь за успехом всегда стоят люди, которые трудятся и любят свою работу. А наши 4 танца - это бесспорный успех! Спасибо, дорогие зрители, за вашу поддержку, критику и переживания! Олег Винник, было круто! Спасибо тебе за этот сезон!", - написала она.

В Комментариях Алене написали, что ждут ее в судейском кресле, и посочувствовали, что якобы Олег Винник с самого начала не был настроен на длительное участие в шоу.

"С самого начала было видно, что Олег не настроен долго учавствовать, ему танцы не нужны были изначально. Вот Вас, Алёна, очень жаль, что в этом сезоне больше не увидим. Надеюсь, в следующем году выйдете на паркет",

"Будет очень Вас не хватать!(((( и я очень надеюсь, что Вы пересмотрите своё решение и мы ещё увидим лучшую партнершу с достойным партнером в следующих сезонах Танцев! Никогда не говори никогда!)"

Напомним, что 5 выпуск Танцев Винник и Шоптенко пропустили так как заболели коронавирусом с 24 сентября.

Потом больная коронавирусом Алена Шоптенко рассказала о своем самочувствии во время болезни.

Через неделю на 4 октября Виннику и Шоптенко все еще плохо, и они не смогли готовить номер, поэтому второй раз подряд пропустили эфир и по правилам шоу покинули Танці з зірками