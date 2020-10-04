Олег Винник и Алена Шоптенко покинули Танці з зірками / Instagram

Олег Винник вышел на связь с шоу Танці з зірками 2020, и рассказав, что они с Аленой Шоптенко продолжают болеть коронавирусом, признался, что они дисквалифицированы и покидают шоу 1+1.

Во время свой речи на 1+1 Олег Винник передал свои голоса одной из пар.

Юрий Горбунов сказал Виннику, что хоть они и дисквалифицированы с шоу, но зрители продолжают голосовать за его пару.

"Я абсолютно согласен с вердиктом, потому что закон есть закон и так должно быть. Не хотелось бы, чтобы таким образом, но это так. Хочу сказать, что этот проект очень крутой. Для меня это был огромный экзамен и обучение. Хочу поблагодарить всех, кто работает над этим шоу, Леночка, тебе. Ты многое мне дала на паркете. Я понял, что такое танцы и это круто, очень круто. Судьи, спасибо за ваши комментарии и критику. Спасибо вам большое за эту науку. Спасибо всем, кто за меня голосовал, а я знаю, что меня голосовало очень много людей", - сказал он.

Винник сказал, что больше всего хотел бы отдать все свои голоса Позитиву, так как знает, как он "впахивает", однако в контексте "джентльменского договора" Винник передал все свои голоса за 6 выпуск Танці з зірками 2020 паре Ольги Фреймут.

"По правилам шоу, если участник два раза не танцует - его ждет дисквалификация. По состоянию здоровья Олег Винник и Алена Шоптенко не смогли сегодня продемонстрировать свой танец. К сожалению, пара вынуждена покинуть проект #танціззірками".По решению Олега Винника, все голоса зрителей за их пару он отдает Ольге Фреймут и Ильи Падзине. Олег, Лена, мы желаем вам скорейшего выздоровления", - прокомментировали на 1+1.

Танці з зірками 2020 Олег Винник и Алена Шоптенко в 6 выпуске 4-10-2020: