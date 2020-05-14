"Пр*ститутка, ш*лава и мр*зь": Андрей Разин накинулся с матами на Катю Гордон

Андрей Разин / ТСН

Российский продюсер Андрей Разин не смог смолчать, когда журналистка и юрист Катя Гордон высказалась против Путина. Андрея Разина взбесило, что она использовала оборот "сдохнем, как твари", который Катя Гордон использовала используя условный оборот о том, что будет, если не решить проблему.

С матами музыкальный деятель обрушился на журналистку в своем Instagram.

"Эта ш*лава и с*чка Катя Гордон решила заняться политикой, назвав в своем очередном ролике тех, кто не будет бороться с Путиным, "тварями". Она призывает людей выходить и бороться с этой властью, иначе мы "сдохнем, как твари". Эти ее слова относятся к всему нашему народу. Я хочу сказать тебе, ш*лава и мразь подзаборная, которая всю жизнь копается в чужом грязном белье и делает на этом деньги, вали к черту из нашей страны. Иди, уговаривай там своих заказчиков, которые платят тебе за это деньги, типа Ходорковского, который украл все, что можно было украсть и уехал за границу. Они дают тебе бабло за то, чтобы ты нас оскорбляла, мразь", - заявил он.

После этого Андрей Разин ударился в воспоминания, в которых он работал с Ходорковским в соседних кабинетах при СССР.

"В 1986-1987 годах я работал во Фрунзенском райкоме комсомола, где этот подонок Михаил Ходорковский работал в соседнем кабинете. Его мамаша и папаша занимали огромные должности в институте Менделеева. Они воровали разработки студентов института, приносили этому подонку и он с проститутками-машинистками перепечатывал эти работы, и под своим именем патентовал их за собой в Роспатенте. Потом эта семейка перелезла на нефтяной бизнес и ободрала всю страну, как липку. А теперь этот подонок снабжает деньгами таких пр*ституток, как Гордон. Вали из нашей страны, пр*ститутка чертова", - объявил Разин.

Необходимо отметить, что в доступных постах и видео Кати Гордон действительно есть посты, в которых она призывает к референдуму, или протестует против каких-то шагов правительства, но конкретных цитат, которые описал Андрей Разин найдено не было - не исключено, что это видео, на каком-то из малоизвестных каналов Гордон.